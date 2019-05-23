2019-05-23T08:27:52+03:00
Политика

А цэ под помидоры: Украинские боевики разворовывают укрепления под Мариуполем

ВСУ ищут любую выгоду в войне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Очень хозяйственные воины света оказались. Фото: novorosinform.orgОчень хозяйственные воины света оказались. Фото: novorosinform.org
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Сотрудники ГУ Службы безопасности Украины зафиксировали случаи кражи оборонительных укреплений второй линии.

- На месте кражи оперативно появился заместитель… пограничного отряда, который пытался замять ситуацию. Пограничники оправдываются «благими намерениями» использовать эти сооружения для укрепления своих позиций, но таким же образом с территории блокпоста уже ранее исчезло более 4 сооружения, судьба которых неизвестна. В случае наступления врага, Мариуполь с такими защитниками будет без защиты, — рассказал корреспондентам издания боевик-очевидец события.

В пресс-службе полиции отметили, что по факту кражи открыто уголовное производство, которое проходит под надзором военной прокуратуры.

Ранее стало известно ранее, командир 35-й бригады ВСУ перепродает военное имущество гражданским. В общем, кому война, кому - мать родна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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