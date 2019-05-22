Передавал секреты в СБУ. В Донецке осужден шпион
40 - летний житель Республики, передававший сведения СБУ о передвижении и местах дислокации военной техники осужден на 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ДНР.
Министерством государственной безопасности установило, что Дмитрий Батрак фотографировал и снимал на видео административные здания Донецка, собирал информацию о передвижении военной техники Народной Милиции ДНР. А потом передавал информацию агентам СБУ.
"В мае 2019 года приговором суда Дмитрий Батрак признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», - говорится в сообщении Министерства госбезопасности
МГБ ДНР напоминает, что в случае вербовки со стороны иностранных спецслужб, необходимо немедленно сообщить в органы государственной безопасности ДНР. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Спецслужбы Украины ведут вербовку жителей ДНР постоянно - на блокпостах, через соцсети и другими методами. Особое внимание они уделяют бывшим военнослужащим, сотрудникам госпредприятий. Один из методов вербовки - угрозы в адрес родных и близких.
ИСТОЧНИК KP.RU