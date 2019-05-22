«Был комендантский час, и Бог, и никого». Какой ценой Донбасс возвращается на Родину

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-22T16:59:32+03:00

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На днях появилось новое стихотворение поэта, которого Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, Владимира Скобцова. Стихотворение о войне, о тех чувствах, которые испытывают люди, уже пять лет находящиеся на линии войны, большой войны за Россию.

"КП" пообщалась с автором.

- Скажите, как рождаются такие стихи, почему они так пронзительны для каждого живущего в непокоренном Донбассе человека?

- Они не выдумываются. То, что чувствует мой народ, чувствую и я, надо только это записать. И не ошибиться словом. Не ошибиться словом - главное. Без родины я, как и любой человек - никто. А поэта это касается в первую очередь. Нельзя писать о войне, не побывав в госпитале, на передовой, не пережив со всеми общей боли. Какой ценой Донбасс возвращается на родину, насколько этот путь оказался нелегок для нас я хочу рассказать всему миру.

"Комсомолка", с позволения автора, публикует это произведение.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Владимир Скобцов

Застыл полночный час на том краю земли,

где жизнь не про запас и в небе журавли.

Так умирал Донбасс под сердцем у Руси,

лишь эхом каждый раз "Помилуй и спаси!"

За всех, кого не спас, кто помощи просил,

не чокаясь, за нас, последнее прости.

Как там в Москве сейчас, кто в тренде, кто в чести,

как те, кто предал нас, сойдя на полпути?

И Бог пришёл в Донбасс. Скажите, отчего

Господь не продал нас, как продали его?

И был полночный час, и в городе Зеро

был комендантский час, и Бог, и никого.

ИСТОЧНИК KP.RU