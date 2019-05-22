«Был комендантский час, и Бог, и никого». Какой ценой Донбасс возвращается на Родину
На днях появилось новое стихотворение поэта, которого Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, Владимира Скобцова. Стихотворение о войне, о тех чувствах, которые испытывают люди, уже пять лет находящиеся на линии войны, большой войны за Россию.
"КП" пообщалась с автором.
- Скажите, как рождаются такие стихи, почему они так пронзительны для каждого живущего в непокоренном Донбассе человека?
- Они не выдумываются. То, что чувствует мой народ, чувствую и я, надо только это записать. И не ошибиться словом. Не ошибиться словом - главное. Без родины я, как и любой человек - никто. А поэта это касается в первую очередь. Нельзя писать о войне, не побывав в госпитале, на передовой, не пережив со всеми общей боли. Какой ценой Донбасс возвращается на родину, насколько этот путь оказался нелегок для нас я хочу рассказать всему миру.
"Комсомолка", с позволения автора, публикует это произведение.
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Владимир Скобцов
Застыл полночный час на том краю земли,
где жизнь не про запас и в небе журавли.
Так умирал Донбасс под сердцем у Руси,
лишь эхом каждый раз "Помилуй и спаси!"
За всех, кого не спас, кто помощи просил,
не чокаясь, за нас, последнее прости.
Как там в Москве сейчас, кто в тренде, кто в чести,
как те, кто предал нас, сойдя на полпути?
И Бог пришёл в Донбасс. Скажите, отчего
Господь не продал нас, как продали его?
И был полночный час, и в городе Зеро
был комендантский час, и Бог, и никого.
ИСТОЧНИК KP.RU