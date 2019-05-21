2019-05-21T21:33:37+03:00
Политика

Спасают шахту Засядько в Донецке: от огня отделит девятая перемычка

На знаменитом угольном предприятии почти месяц борются с самовозгоранием
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Фото: mintek-dnr.ruШахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Фото: mintek-dnr.ru
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- Горноспасатели ОГВГСО Донецка совместно с работниками шахты с целью изоляции аварийного участка проводят работы по возведению трех гипсовых и восьми изоляционных перемычек, - сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР. - По состоянию на 08.00 21 мая установлены перемычки №№: 1-8 и 10-11. Перемычка № 9 в стадии возведения.

Аварийная ситуация сложилась на шахте имени Засядько 26 апреля (в годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС, если кто забыл!). Для «предупреждения самовозгорания по пласту l1на глубине 1078 метров» (так официально прозвучало) начались работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных. Теперь, как говорится, еще чуть-чуть и доступ воздуха к огню полностью перекроют.

Напомним, что шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Работы здесь ведутся на глубине свыше километра. От взрывов метана не раз массово гибли люди.

А во время войны в Донбассе украинская армия постоянно обстреливала шахту, которая находится в Киевском районе столицы ДНР. Тем самым, ставя под угрозу жизни сотен горняков, которые в это время работали на большой глубине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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