22 мая в ДНР выберут лучшего студента года

СЕГОДНЯ 20:44 2019-05-21T20:44:32+03:00

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22 мая в 9:15 на базе Донецкого техникума промышленной автоматики состоится финальный этап Республиканского конкурса «Лучший студент года» среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство образования и науки ДНР.

По итогам проведения конкурса будут определены победитель, призеры и обладатели номинаций: «Творческая личность года», «Интеллектуал года», «Спортсмен года», «Волонтер года», «Студенческий лидер года», «За лучшее эссе», «За лучшее портфолио», «За лучший творческий номер».

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки ДНР, Институт развития профессионального образования, Профсоюз работников образования и науки ДНР.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Донецк, ул. Горького, 163, ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики», актовый зал

ИСТОЧНИК KP.RU