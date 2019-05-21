Муздрама фестивалит: драмтеатр Донецка примет участие сразу в трёх Международных театральных форумах

СЕГОДНЯ 20:37 2019-05-21T20:37:39+03:00

Наш театр покажет российскому зрителю постановки "... и превратились в белых журавлей" и "Вишневый сад"

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Сразу три международных театральных форума ждут артистов муздрамы в мае.

21 мая они представят на IV Международном театральном фестивале "Поговорим о любви..." в г. Новошахтинск Ростовской области современную притчу о любви и смерти «…и превратились в белых журавлей» по пьесе А. Селина «Светлое будущее» в постановке режиссера Василия Маслия. В этом фестивале театр принимает участие впервые.

Драматическая комедия А. Чехова «Вишнёвый сад», которую поставил российский режиссер Сергей Бобровский, будет показана на двух международных форумах, где уже знакомы с артистами из Донецкой муздрамы:

23 мая в Брянском театре драмы им. А.К. Толстого на Международном славянском фестивале «Театр +» (XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»);

26 мая в г. Чехов, в Культурно-творческом центре «Дружба» на XX Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».

- Мы получаем много приглашений от коллег из Российской Федерации, особенно активным стало сотрудничество в нынешнем, 2019 году – в год театра, объявленного в России Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Мы стремимся развиваться, совершенствоваться, поэтому нам важна оценка профессиональных критиков, - отметила генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова.

Кстати, наш драмтеатр принимал участие в «Славянских театральных встречах» в мае 2016-года. Успех был настолько велик, что артисты в рамках этого форума с аншлагом дважды показывали мюзикл «Три мушкетера».

В мае 2017-го на XVIII Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» артисты донецкого театра представили спектакль «Три шутки».

Эти спектакли имеют свою фестивальную историю. Так, в 2018 году притча «…и превратились в белых журавлей» получила специальное приглашение и с успехом была представлена на площадке под открытым небом в Вологодском кремле в рамках XIV театрального фестиваля «Голоса истории». Показ прошёл в ночь с 21 на 22 июня, в канун даты начала Великой Отечественной войны.

«Вишнёвый сад» получил высокую оценку театральной критики на V Международном театральном фестивале «У Троицы», проходившем с 15 по 25 июня 2018 г. в подмосковном Сергиевом Посаде, а также принес ряд престижных наград театру.

Ведущий артист муздрамы Максим Селиванов стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за воплощение образа Лопахина, заслуженный артист Украины, мастер сцены Василий Гладнев получил «Специальный приз жюри» за роль Фирса, «на котором держится дом, сад, спектакль, театр»; Сергей Бобровский одержал победу в номинации «Лучшая режиссура».

ИСТОЧНИК KP.RU