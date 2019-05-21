В ДНР восстановили более 10 тысяч жилых домов, поврежденных от обстрелов украинской армии

СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-21T18:43:52+03:00

А всего было повреждено и разрушено 27 тысяч домостроений

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Сегодня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец сообщил о том, как идет восстановление поврежденного жилья.

- По состоянию на 20 апреля, на территории ДНР восстановлены 10 062 частных и многоквартирных дома, поврежденных в результате боевых действий. Из них 2115 – многоквартирные, — сказал министр.

За все время боевых действий в Республике было повреждено 26 909 домов, в числе которых более 22 тысяч находятся в частном секторе. Более двух тысяч из этого числа домостроений не подлежат восстановлению.

Сейчас, по словам главы Минстроя, статистика разрушений жилого фонда в Республике растёт в основном за счет частных жилых домов посёлков прифронтовой зоны, повреждаемых или уничтожаемых в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Только с января по март этого года в прифронтовой зоне получили повреждения 205 частных домов.

Напомним, восстановление получившего повреждения жилья ведется в рамках государственных программ, при помощи гуманитарных организаций, а также самими владельцами. На данный момент в Республике восстановлено чуть более 37% пострадавшего от обстрелов жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU