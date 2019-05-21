На экономический форум в Донецке приехало 50 делегаций из ЛНР и России

СЕГОДНЯ 17:55 2019-05-21T17:55:01+03:00

Всего в форуме участвует больше тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Донецке прошло открытие Пятого международного форума «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие». На него приехали участники в составе делегаций из России и ЛНР. По подсчетам организаторов в форуме участвует больше тысячи человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— Участниками форума стали представители министерств и ведомств Республики, научных организаций, высших учебных заведений, промышленных предприятий, а также 50 делегаций из ЛНР и Российской Федерации – всего более 1000 человек, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что среди участников есть и заочные группы преподавателей и студентов из Белоруссии, Казахстана и Болгарии.

Всего форум будет длиться три дня. Первый день начался с открытия форума в Донецком национальном техническом университете. В нем была устроена выставка экспонатов, которые разработали студенты ДонНТУ: учебные образцы 3D-принтеров, электромобиль, модели шагающих роботов, рамка замедления времени и многое другое.

Дальше участников форума и гостей Республики ждет еще как минимум 20 мероприятий в различных ВУЗах ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU