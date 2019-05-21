На экономический форум в Донецке приехало 50 делегаций из ЛНР и России
Сегодня в Донецке прошло открытие Пятого международного форума «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие». На него приехали участники в составе делегаций из России и ЛНР. По подсчетам организаторов в форуме участвует больше тысячи человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.
— Участниками форума стали представители министерств и ведомств Республики, научных организаций, высших учебных заведений, промышленных предприятий, а также 50 делегаций из ЛНР и Российской Федерации – всего более 1000 человек, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что среди участников есть и заочные группы преподавателей и студентов из Белоруссии, Казахстана и Болгарии.
Всего форум будет длиться три дня. Первый день начался с открытия форума в Донецком национальном техническом университете. В нем была устроена выставка экспонатов, которые разработали студенты ДонНТУ: учебные образцы 3D-принтеров, электромобиль, модели шагающих роботов, рамка замедления времени и многое другое.
Дальше участников форума и гостей Республики ждет еще как минимум 20 мероприятий в различных ВУЗах ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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