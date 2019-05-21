2019-05-21T17:08:56+03:00
Политика

В Донбассе командование 35-й бригады ВСУ продает военное имущество гражданским

Его привезли в бригаду волонтеры
Екатерина Сорока
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В 35-й бригаде морской пехоты замечены случаи коррупции. Фото: antimaydan.infoВ 35-й бригаде морской пехоты замечены случаи коррупции. Фото: antimaydan.info
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Со всей Украины волонтерские организации собирают деньги, чтобы обеспечить ВСУ в Донбассе имуществом и оборудованием. В это же время командир 35-й бригады перепродает его гражданским. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Только за последний месяц под личным руководством и покровительством комбрига Паласа и командира танкового батальона подполковника Олейника военные из 35-й бригады продали гражданским лицам тепловизионных приборов и приборов ночного видения, а также маскировочных сетей, в том числе полученных от волонтерских организаций, на сумму больше двух миллионов рублей, — говорится в заявлении.

Также представитель НМ ДНР добавил, что возможно скоро появится новость о том, что в батальонах ВСУ загорелся полевой склад РАВ со всем вооружением. Это делается специально перед приездом комиссии из штаба ООС и потому боевикам снова понадобятся новые тепловизоры, приборы ночного видения, маскировочные сети и т.д.

— Таким образом, воровство и халатное отношение к служебным обязанностям в рядах ВФУ становится естественным состоянием доблестной украинской армии, стремящейся занять свое место наряду с мировыми державами, — добавил представитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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