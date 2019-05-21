В Донбассе командование 35-й бригады ВСУ продает военное имущество гражданским
Со всей Украины волонтерские организации собирают деньги, чтобы обеспечить ВСУ в Донбассе имуществом и оборудованием. В это же время командир 35-й бригады перепродает его гражданским. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Только за последний месяц под личным руководством и покровительством комбрига Паласа и командира танкового батальона подполковника Олейника военные из 35-й бригады продали гражданским лицам тепловизионных приборов и приборов ночного видения, а также маскировочных сетей, в том числе полученных от волонтерских организаций, на сумму больше двух миллионов рублей, — говорится в заявлении.
Также представитель НМ ДНР добавил, что возможно скоро появится новость о том, что в батальонах ВСУ загорелся полевой склад РАВ со всем вооружением. Это делается специально перед приездом комиссии из штаба ООС и потому боевикам снова понадобятся новые тепловизоры, приборы ночного видения, маскировочные сети и т.д.
— Таким образом, воровство и халатное отношение к служебным обязанностям в рядах ВФУ становится естественным состоянием доблестной украинской армии, стремящейся занять свое место наряду с мировыми державами, — добавил представитель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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