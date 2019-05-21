Командир 30-й бригады ВСУ представил убийство солдата как суицид

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-21T16:47:10+03:00

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18 мая во втором механизированном батальоне 30-й бригады ВСУ, погиб один из солдат. По поступившей информации стало известно, что это было убийство во время пьяной ссоры с сослуживцем. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Во втором механизированном батальоне 30-й бригады на позициях в районе населенного пункта Новолуганское на почве личностных отношений после употребления спиртных напитков, произошла ссора между военнослужащими. В результате конфликта один из боевиков выстрелил другому в голову из автомата, — сказано в заявлении, — После проведения разбирательства, командир батальона подполковник Куликовский принял решение не докладывать в штаб бригады об истинных причинах гибели подчиненного, и представил его как покончившего жизнь самоубийством.

Случай с ложным самоубийством дошел до командира 30-й бригады Ивана Гараза. По словам представителя НМ ДНР он не стал докладывать вышестоящему штабу о происшествии.

— В конечном итоге, погибший в пьяной разборке украинский боевик, в глазах командования оккупационных сил и общественности стал очередной жертвой фейковых обстрелов с позиций Народной милиции ДНР, — отметил представитель.

ИСТОЧНИК KP.RU