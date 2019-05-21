Центральный банк ДНР планирует запустить программу кредитования
Центральный республиканский банк ДНР планирует к осени создать программу, по которой жители Республики смогут брать кредиты. Об этом сегодня заявил на брифинге председатель банка Андрей Петренко.
— По нашим оценкам, где-то к концу лета, мы надеемся, поставим на поток первый этап кредитования. На данный момент заканчиваются организационно-правовые мероприятия, — заявил председатель.
Для того чтобы воплотить план, банку нужно решить ряд вопросов. ЦРБ уже имеет утвержденный свод правил для выдачи кредитов и закон, по которым этот процесс будет регулироваться. Осталось только решить проблему с заменой IT-платформы. Работы над этим уже началась. Во-вторых, банк нуждается в профессионалах. Их будут набирать среди выпускников ВУЗов Республики с помощью специального теста для определения уровня знаний кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»