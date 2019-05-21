Центральный банк ДНР планирует запустить программу кредитования

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-21T16:21:56+03:00

В 2018 году Пушилин взял под контроль разработку механизма кредитования в ЦРБ. Фото: vsednr.ru

Уже осенью можно будет взять кредит в ЦРБ

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Центральный республиканский банк ДНР планирует к осени создать программу, по которой жители Республики смогут брать кредиты. Об этом сегодня заявил на брифинге председатель банка Андрей Петренко.

— По нашим оценкам, где-то к концу лета, мы надеемся, поставим на поток первый этап кредитования. На данный момент заканчиваются организационно-правовые мероприятия, — заявил председатель.

Для того чтобы воплотить план, банку нужно решить ряд вопросов. ЦРБ уже имеет утвержденный свод правил для выдачи кредитов и закон, по которым этот процесс будет регулироваться. Осталось только решить проблему с заменой IT-платформы. Работы над этим уже началась. Во-вторых, банк нуждается в профессионалах. Их будут набирать среди выпускников ВУЗов Республики с помощью специального теста для определения уровня знаний кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU