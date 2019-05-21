Контактная группа по Донбассу в Минске соберется только 5 июня

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-21T16:37:40+03:00

Президент Владимир Зеленский еще не решил, кто будет представлять Украину на переговорах в Минске. Фото: realt.by

Изменить размер текста: A A

- Украинская делегация уклонилась от своих обязательств, отказавшись прибыть в Минск на переговоры, мотивируя отсутствием полномочий. Тем самым вынудив приостановить работу единственной площадки для прямых переговоров сторон конфликта и перенести очередное заседание Контактной группы и ее рабочих групп на следующую запланированную дату – 5 июня, — заявили сегодня в МИД ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Республики считают, что для возобновления полноценного переговорного процесса новое руководство Украины должно сделать конкретный шаг по урегулированию ситуации дипломатическим путем и до следующего заседания назначить полномочных представителей в Контактной и ее рабочих группах, задачей которых будет конструктивный диалог с республиками.

ИСТОЧНИК KP.RU