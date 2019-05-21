2019-05-21T16:37:40+03:00
Политика

Контактная группа по Донбассу в Минске соберется только 5 июня

Назначенное на 22 мая заседание сорвано по вине украинской стороны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Президент Владимир Зеленский еще не решил, кто будет представлять Украину на переговорах в Минске. Фото: realt.byПрезидент Владимир Зеленский еще не решил, кто будет представлять Украину на переговорах в Минске. Фото: realt.by
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- Украинская делегация уклонилась от своих обязательств, отказавшись прибыть в Минск на переговоры, мотивируя отсутствием полномочий. Тем самым вынудив приостановить работу единственной площадки для прямых переговоров сторон конфликта и перенести очередное заседание Контактной группы и ее рабочих групп на следующую запланированную дату – 5 июня, — заявили сегодня в МИД ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Республики считают, что для возобновления полноценного переговорного процесса новое руководство Украины должно сделать конкретный шаг по урегулированию ситуации дипломатическим путем и до следующего заседания назначить полномочных представителей в Контактной и ее рабочих группах, задачей которых будет конструктивный диалог с республиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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