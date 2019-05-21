Спасатели Донецка уничтожили в школе три роя диких пчел
Вчера, 20 мая, спасатели ВГСО Донецка боролись с дикими пчелами и шершнями. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
На территории школы №140 в Пролетарском районе столицы были обнаружены целых три роя диких пчел. По просьбе администрации учебного заведения туда выехали трое сотрудников МЧС. При помощи теплового воздействия они уничтожили опасных для детей насекомых.
В тот же день донецкие спасатели выезжали в Буденновский район в ясли-сад №153. Там на территории спилили пень с гнездом шершней и провели химическую обработку этого места.
А еще по просьбе жителей улицы Олимпиева в Куйбышевском районе столицы сотрудники МЧС спилили два пня с гнездами шершней. Места обитания насекомых также были обработаны химическими веществами.
ИСТОЧНИК KP.RU