2019-05-21T14:05:16+03:00
Политика

Спасатели Донецка уничтожили в школе три роя диких пчел

А в яслях удалили гнездо шершней
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дикие пчелы обосновались на территории школы №140 по улице Коммунистической. Фото: dobryypasechnik.ruДикие пчелы обосновались на территории школы №140 по улице Коммунистической. Фото: dobryypasechnik.ru
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Вчера, 20 мая, спасатели ВГСО Донецка боролись с дикими пчелами и шершнями. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

На территории школы №140 в Пролетарском районе столицы были обнаружены целых три роя диких пчел. По просьбе администрации учебного заведения туда выехали трое сотрудников МЧС. При помощи теплового воздействия они уничтожили опасных для детей насекомых.

В тот же день донецкие спасатели выезжали в Буденновский район в ясли-сад №153. Там на территории спилили пень с гнездом шершней и провели химическую обработку этого места.

А еще по просьбе жителей улицы Олимпиева в Куйбышевском районе столицы сотрудники МЧС спилили два пня с гнездами шершней. Места обитания насекомых также были обработаны химическими веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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