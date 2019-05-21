2019-05-21T13:05:42+03:00
Общество

ГАИ ДНР усилят контроль на дорогах Республики на три месяца из-за летних каникул в школах

ГАИ призывает взрослых уделить внимание безопасности детей на дорогах
Екатерина Сорока
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В ДНР скутером могут управлять подростки старше 16 лет при наличии водительского удостоверения. Фото: riamore.ruВ ДНР скутером могут управлять подростки старше 16 лет при наличии водительского удостоверения. Фото: riamore.ru
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На время летних школьных каникул на дорогах Республики будет усилен контроль Госавтоинспекции. Патрули будут следить за тем, чтобы водители соблюдали правила проезда пешеходных переходов и обеспечивали безопасность для детей в автобусах на время летних экскурсий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Госавтоинспекция рекомендует родителям регулярно напоминать детям, как нужно вести себя при переходе дороги, в общественном транспорте, во дворах жилых микрорайонов. Водителям транспортных средств необходимо быть более внимательными при движении во дворах жилых микрорайонов, вблизи игровых площадок, более осторожно проезжать пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места расположения учреждений культуры и творчества. При перевозке несовершеннолетних в салоне авто не забывать о необходимости использования детского удерживающего устройства и ремней безопасности, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МВД ДНР сообщало о том, что только за последние пять месяцев в больницы Республики поступило 103 человека, которые получили травмы в ДТП. Еще шесть человек спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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