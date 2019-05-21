За прошедшую неделею в ДНР потушили около 90 пожаров
За прошедшую неделю в Республике произошло 87 пожаров. Сотрудники МЧС сделали все возможное, чтобы уменьшить потери. В результате они спасли пять пострадавших. Одного жителя Республики, к сожалению, спасти не удалось. Об этом рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
Также сотрудниками МЧС ДНР 43 раза оказывалась различная помощь населению: они дежурили на массовых мероприятиях и оказывали противошоковые действия для работников шахт.
— Таким образом, за неделю было спасено 16 человек: четыре в результате пожара, восьми была оказана различная помощь, трем сотрудникам угольных предприятий была оказана медицинская помощь, один человек пострадал в результате ДТП, — было сказано в отчете Натальи Гетовой.
Только за 21 мая в первой половине дня было потушено уже 12 пожаров, шесть из которых произошли в Донецке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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