Киевские силовики обстреливали окраины Донецка и Ясиноватой, а в ЛНР - село Желобок

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-21T11:59:45+03:00

Украинские военные даже во время инаугурации нового президента не прекращали обстрелы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За истекшие сутки ВСУ шесть раз открывали огонь по территории республик Донбасса

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, —сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 49 единиц.

Под огнем ВСУ оказались село Спартак и поселок Жабичево, расположенные в окрестностях Донецка, село Васильевка близи Ясиноватой и село Ленинское на юге Республики. Кроме того, около семи часов вечера был обстрелян район Васильевской насосной станции. Персонал был вынужден укрыться в убежище.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений и договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.

Донецкое направление: минометы 82 мм – 1 раз (3 мины); БТР/БМП – 1 раз (10 выстрелов); РПГ/СПГ – 1 раз (1 граната); АГС – 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 3 раза.

Мариупольское направление: минометы 82 мм – 1 раз (6 мин).

А на территории ЛНР киевские силовики обстреляли район села Желобок. Огонь велся из 82-мм минометов.

ИСТОЧНИК KP.RU