2019-05-21T10:02:25+03:00
Политика

Самыми популярными у выпускников ДНР стали математика, биология, история и иностранный язык

Более 25 тысяч школьников зарегистрировались для прохождения государственной итоговой аттестации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После последнего звонка у выпускников начнется горячая пора экзаменовПосле последнего звонка у выпускников начнется горячая пора экзаменов
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На заседании государственного экзаменационного совета Министерства образования и науки ДНР объявили данные о регистрации выпускников для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Всего экзамены будут сдавать более 25 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов образовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР.

Наибольшее количество участников ГИА зарегистрировано в Донецке, Макеевке и Горловке. Среди профильных предметов, выбранных для сдачи экзаменов выпускниками 9-х классов и СПО, лидируют биология, английский язык, литература и история. Среди выпускников 11-х классов самыми популярными стали математика, биология, история и иностранный язык.

Для централизованной проверки экзаменационных работ подготовлено более 1300 экспертов республиканских предметных комиссий.

Члены экзаменационного Совета обсудили и вопросы создания специальных условий для прохождения ГИА-2019 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в этом году также сдают экзамены. Уже

Составлены списки для прохождения детьми с ограниченными возможностями здоровья аттестации на дому, на базе учебных и лечебных учреждений. Для этих увыпускников разработаны специальные экзаменационные задания, учитывающие особенности их психофизического развития. Благодаря этому в итоговой аттестации впервые смогут принять участие ребята с нарушениями слуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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