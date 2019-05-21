24 мая в школах ДНР прозвенит последний звонок
Наступает волнительная пора для выпускников школ и их родителей: последний звонок, выпускные экзамены и выпускные вечера. В пресс-службе Министерства образования и науки ДНР сообщили, что в этом году одиннадцатые классы оканчивают 8120 учеников. А девятиклассников в Республике - 13 228.
Праздник последнего звонка пройдет во всех образовательных учреждениях 24 мая. Выпускные вечера для девятиклассников запланированы на 7 июня, в 11-х классах — 21 июня.
Всего в учебном сезоне 2018-2019 годов в Донецкой Народной Республике обучалось 143 409 детей. Сейчас в ДНР 507 общеобразовательных учреждений – школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты.
ИСТОЧНИК KP.RU