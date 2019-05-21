2019-05-21T08:43:40+03:00
Политика

Ректор Донецкого медуниверситета стал Героем Труда ДНР

Высокую награду Григорий Игнатенко получил на свое 60-летие
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Григорий Игнатенко на свой юбилей принимал награды и поздравления. Фото: dnmu.ruГригорий Игнатенко на свой юбилей принимал награды и поздравления. Фото: dnmu.ru
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17 мая ректору Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького Григорию Игнатенко исполнилось 60 лет. За особые трудовые заслуги и выдающиеся достижения он был награжден «Золотой Звездой Героя Труда ДНР». Заслуги Григория Анатольевича были также оценены Почетной грамотой Министерства образования и науки ДНР, которую вручил ему первый заместитель министра Михаил Кушаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

С юбилеем и высокой наградой Григория Анатольевича поздравили коллеги, друзья, благодарные пациенты. Торжества проходили в актовом зале ДонНМУ, где собрались врачи, преподаватели, сотрудники вуза и студенты. Был зачитан текст поздравительной телеграммы от первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, академика РАМН Григория Онищенко.

Лицеисты лицея-предуниверсария медуниверситета вручили юбиляру торт в виде «Книги жизни», в которую уже вписаны самые лучшие пожелания. Рассказ о жизненном пути Григория Анатольевича был представлен профессиональной презентацией, которая перемежалась яркими концертными номерами в исполнении студентов и гостей. И конечно же, запоминающимися были поздравления от кафедры пропедевтической и внутренней медицины, которой Григорий Игнатенко руководит уже более 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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