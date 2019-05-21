В ЛНР объявили высокий уровень пожарной опасности

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-21T07:38:23+03:00

Засохшая на солнце трава может вспыхнуть и от незатушенного окурка сигареты. Фото: stav-geo.ru

С 21 мая в Республике действует четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности

Изменить размер текста: A A

Установившаяся жара привела к большому риску возникновения пожаров. Поэтому центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 21 мая в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

Пожароопасности способствуют высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы. Это влечет самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует 5 классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание жителей, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

ИСТОЧНИК KP.RU