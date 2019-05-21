В ЛНР объявили высокий уровень пожарной опасности
Установившаяся жара привела к большому риску возникновения пожаров. Поэтому центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 21 мая в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.
Пожароопасности способствуют высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы. Это влечет самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует 5 классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание жителей, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
ИСТОЧНИК KP.RU