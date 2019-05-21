Погода в Луганске: 21 мая будет до 26 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-21T07:36:11+03:00

Синоптики прогнозируют, что будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду

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- 21 мая на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 21-26 градусов тепла, - прогнозируют в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 22-24 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 21 мая – 3.55, время захода – 20.46. Продолжительность светового дня составит 16 часов 51 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU