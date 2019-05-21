Погода в Донецке: 21 мая будет до 25 градусов выше нуля

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-21T07:16:19+03:00

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Во вторник, 21 мая, в Донецке и Донецкой Народной Республике сохранится солнечная погода. Облака появятся только к вечеру. Осадков не ожидается.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +12 до +20 градусов. Днем синоптики прогнозируют до 25 градусов выше нуля. Вечером ожидается +19.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 7 м/с.

Народный прогноз погоды: День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь — грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.

ИСТОЧНИК KP.RU