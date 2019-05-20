Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-20T17:35:37+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела ВСУ в поселке Голубовское поврежден жилой дом.

- В результате зафиксированного 20 мая 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Новотошковское по территории Луганской Народной Республики в поселке Голубовское по улице Артема, 7 поврежден жилой дом, - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Украины применили крупнокалиберный пулемет.

- Обстрел велся с применением крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 миллиметра, пострадавших среди населения нет, - сказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU