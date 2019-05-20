2019-05-20T16:32:11+03:00
Политика

Подразделения противовоздушной обороны ЛНР сбили беспилотник ВСУ

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ukraina.ruФото: ukraina.ru
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения сил противовоздушной обороны Республики сбили над поселком Сокольники Славяносербского района украинский беспилотник.

- Вчера благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции ЛНР был обезврежен беспилотный летательный аппарат 10-й бригады ВСУ, - говорится в сообщении.

В ходе проведения поисковых мероприятий, найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

- Сейчас нашими специалистами проводится изучение фото и видео файлов, снятых с борта летательного аппарата, - рассказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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