Подразделения противовоздушной обороны ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Фото: ukraina.ru
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения сил противовоздушной обороны Республики сбили над поселком Сокольники Славяносербского района украинский беспилотник.
- Вчера благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции ЛНР был обезврежен беспилотный летательный аппарат 10-й бригады ВСУ, - говорится в сообщении.
В ходе проведения поисковых мероприятий, найдены обломки беспилотного летательного аппарата.
- Сейчас нашими специалистами проводится изучение фото и видео файлов, снятых с борта летательного аппарата, - рассказал Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU