В Луганске заасфальтировали главные улицы

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-20T15:25:41+03:00

Об этом сообщили в столичной мэрии

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В Луганске завершился ремонт дорожного полотна на центральных автомагистралях города. Всего было уложено 430 тонн асфальта. Об этом сообщили в столичной мэрии.

- На прошедшей неделе закончили мы улицу Оборонную, уложили 430 тонн асфальта за неделю. С пятницы на субботу выходили с 20.00 до 06.00 укладывали асфальт на перекрестке Советская-Оборонная, - говорится в сообщении.

Начальник Автодора Евгений Левтеров поблагодарил за содействие в этом вопросе управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР.

- Параллельно занимались подсыпкой крошкой улиц Артема, Ленина, Петровского, Градусова и других, - сказал он. - За неделю коммунальщики использовали 155 тонн материала. Мы продолжаем работу по заливке трещин на дорогах Луганска.

ИСТОЧНИК KP.RU