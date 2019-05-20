Снятый в ЛНР телевизионный очерк «Доктор» о враче-онкологе Александре Торбе получил специальный приз на кинофестивале в Севастополе

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-20T16:23:03+03:00

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На международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм в Севастополе - отметили снятый в ЛНР телевизионный очерк «Доктор» о враче-онкологе Александре Торбе.

- Специальным призом фестиваля отмечена работа «Доктор». Телевизионный очерк о враче-онкологе Александре Торбе, не оставившем Луганскую Народную Республику в тяжелый 2014 год и до сих пор спасающем жизни людей, - рассказал тележурналист Леонард Свидовсков.

Режиссер «Доктора» сообщила, что работа над фильмом продолжалась около года.

- Было бесконечное количество версий. Хотелось достойно показать широкой аудитории известного в Луганске профессионала своего дела. Он спас много жизней, не уехал после начала военного конфликта в 2014 году. Помогает всем. К нему приезжают на лечение онкобольные из Донбасса, - сказала Елена Богдан.

ИСТОЧНИК KP.RU