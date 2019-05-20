За неделю ВСУ выпустили по ДНР больше тысячи боеприпасов

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-20T20:27:35+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю 84 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. По Республике было выпущено больше 1 тысячи различных боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В период с 13 по 19 мая зафиксировано 84 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов – 1050, что составило 113 ящиков или 5,9 тонны, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ применяли 122-миллиметровые артиллерийские орудия, минометы калибрами 120 и 82 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты.

- За отчетный период повреждено 11 жилых домов и объектов инфраструктуры, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU