ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 125 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.
- Под огонь боевиков попали районы Ясиноватой, предместья Донецка и север Горловки, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при обстреле ВСУ применяли артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра (используются в гаубицах Д-30), минометы калибрами 120 и 82 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты, БМП/БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU