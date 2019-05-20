ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-20T13:08:43+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 125 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- Под огонь боевиков попали районы Ясиноватой, предместья Донецка и север Горловки, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при обстреле ВСУ применяли артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра (используются в гаубицах Д-30), минометы калибрами 120 и 82 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты, БМП/БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU