ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-20T13:05:03+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Пришиб, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Напомним, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Золотое-5 ранен местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU