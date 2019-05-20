ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Пришиб, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.
Напомним, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Золотое-5 ранен местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU