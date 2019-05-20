Связь «Лугаком» в ЛНР станет лучше

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-20T12:39:06+03:00

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В министерстве связи ЛНР сообщили, что связь республиканского мобильного оператора «Лугаком» станет качественнее. В этом месяце запущенно 47 новых базовых станций.

- На этом строительство сети не закончилось, в доказательство этого за первые две недели мая было запущено 47 новых базовых станций по территории Республики, из них восемь базовых станций поколения 2G и 39 базовых станций поколения 3G, - говорится в сообщении.

Станции поколения 2G запустили в Антрацитовском и Лутугинском, Свердловском районах и в Ровеньках.

- Благодаря запуску новых базовых станций абоненты этих районов почувствуют существенное улучшение качества связи, а именно: повысится процент дозвонов и качество голосовых вызовов, а также скорость передачи данных в условиях пиковых нагрузок, - рассказал представитель «Лугакома» Эдуард Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU