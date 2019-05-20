В результате обстрела ВСУ в Золотом-5 ранен мужчина

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-20T11:30:53+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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Интенсивность обстрелов Луганской Народной Республики со стороны ВСУ растет с каждым днем. В результате массированного обстрела Золотого-5 ранен мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ЛНР.

- В результате обстрелов территории ЛНР пострадал мужчина 1962 года рождения, - говорится в сообщении. – Его с «минно-взрывной травмой спины» доставили в больницу Стаханова.

Кроме этого, в МЧС Республики отметили, что в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ в Золотом-5 повреждены два жилых дома.

Напомним, что ВСУ используют при обстрелах Луганской Народной Республики зажигательные боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU