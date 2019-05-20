ВСУ обстреляли Калиново зажигательными боеприпасами
ВСУ используют при обстрелах Луганской Народной Республики зажигательные боеприпасы. Об этом сообщили и предоставили видео доказательство в НМ ЛНР.
- Зажигательными боеприпасами было обстреляно поле в районе трассы «Бахмутка» (поселок Калиново) – сейчас оно горит. Вот так Вооруженные силы Украины соблюдают Минские соглашения, перемирие, - говорится в сообщении.
ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново в ЛНР.
Бойцы Народной милиции Республики связывают увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинской армии со сменой руководства так называемой «операции объединенных сил».
- За последнюю неделю они (ВСУ) стали активнее действовать, обстреливать, - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР Вячеслав Маяченко.
ИСТОЧНИК KP.RU