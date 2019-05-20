ВСУ обстреляли Калиново зажигательными боеприпасами

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-20T11:12:41+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР [видео]

Изменить размер текста: A A

ВСУ используют при обстрелах Луганской Народной Республики зажигательные боеприпасы. Об этом сообщили и предоставили видео доказательство в НМ ЛНР.

- Зажигательными боеприпасами было обстреляно поле в районе трассы «Бахмутка» (поселок Калиново) – сейчас оно горит. Вот так Вооруженные силы Украины соблюдают Минские соглашения, перемирие, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/709771" frameborder="0"></iframe> ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново в ЛНР.

Бойцы Народной милиции Республики связывают увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинской армии со сменой руководства так называемой «операции объединенных сил».

- За последнюю неделю они (ВСУ) стали активнее действовать, обстреливать, - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР Вячеслав Маяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU