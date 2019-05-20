2019-05-20T11:12:41+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Калиново зажигательными боеприпасами

Об этом сообщили в НМ ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
Изменить размер текста:

ВСУ используют при обстрелах Луганской Народной Республики зажигательные боеприпасы. Об этом сообщили и предоставили видео доказательство в НМ ЛНР.

- Зажигательными боеприпасами было обстреляно поле в районе трассы «Бахмутка» (поселок Калиново) – сейчас оно горит. Вот так Вооруженные силы Украины соблюдают Минские соглашения, перемирие, - говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново в ЛНР.

Бойцы Народной милиции Республики связывают увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинской армии со сменой руководства так называемой «операции объединенных сил».

- За последнюю неделю они (ВСУ) стали активнее действовать, обстреливать, - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР Вячеслав Маяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю ВСУ выпустили по ДНР больше 1 тысячи боеприпасов
МЧСник ЛНР спас тонущих парня и девушку
ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР
Связь «Лугаком» в ЛНР станет лучше
В результате обстрела ВСУ в Золотом-5 ранен мужчина
ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в ЛНР
Украинские националисты устроили перестрелку против ВСУ
Слет юных техников прошел в ДНР
В Ростове при поддержке Главы ДНР стартовал турнир по смешанным единоборствам
Командование 24-й бригады ВСУ хаотично минирует поля, чтобы не допустить дезертирства боевиков в Донбассе
В ЛНР реконструкторы повторили битву за Луганск 1919 года
Все побежали и я побежал: очередной украинский вояка дезертировал из ВСУ
Боевик 79-й бригады ВСУ пожаловался на ужасные условия в украинском госпитале в Донбассе
В Донецке загорелась квартира – пострадало три человека
Юлия Чичерина выступила перед ранеными бойцами ДНР
Сводка с фронта ДНР: за сутки 145 боеприпасов прилетело со стороны Украины
В Донецке без вести пропал подросток 17-ти лет
Два пьяных бойца ВСУ ехали на «Ниве» по заминированным полям ЛНР и подорвались
Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против полицейских - вымогателей из ГИБДД Стаханова
Олимпийский призер Башир Вараев показал свои коронные приемы дзюдоистам из Донецка
В краеведческом музее Донецка хранится гигантский пионерский галстук: его основание – 4,50 м, а стороны – 1,50 м
Из 1919 в 2019: В Луганске сегодня проведут историческую реконструкцию, посвященную 100-летию обороны города