ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в ЛНР
Об этом сообщили в НМ Республики
Фото: news.liga.net
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Ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике стала напряженной. Бойцы НМ ЛНР связывают это со сменой руководства так называемой «ООС».
- За последнюю неделю ВСУ стали агрессивнее – используют запрещенное вооружение и все чаще бьют по мирным жителям, - говорят они.
Под огонь украинской армии попал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново.
- Нам гуманитарку предоставляет Красный крест. Они привозят нам ее регулярно, по расписанию. Так вот украинцы специально в этот момент начинают стрелять, машина с продуктами и другой помощью разворачивается и уезжает, не успев выгрузиться.
ИСТОЧНИК KP.RU