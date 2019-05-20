ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-20T09:45:56+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

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Ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике стала напряженной. Бойцы НМ ЛНР связывают это со сменой руководства так называемой «ООС».

- За последнюю неделю ВСУ стали агрессивнее – используют запрещенное вооружение и все чаще бьют по мирным жителям, - говорят они.

Под огонь украинской армии попал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново.

- Нам гуманитарку предоставляет Красный крест. Они привозят нам ее регулярно, по расписанию. Так вот украинцы специально в этот момент начинают стрелять, машина с продуктами и другой помощью разворачивается и уезжает, не успев выгрузиться.

ИСТОЧНИК KP.RU