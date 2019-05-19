2019-05-19T20:35:13+03:00
Политика

Украинские националисты устроили перестрелку против ВСУ

По всей видимости, идет передел сфер влияния
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Контроль КПП представляет для националистов коммерческий интерес. Фото: 112.uaКонтроль КПП представляет для националистов коммерческий интерес. Фото: 112.ua
Изменить размер текста:

Боевики-националисты и военнослужащие 79-й бригады ВСУ устроили перестрелку вблизи контрольно-пропускного пункта «Гнутово» под Мариуполем. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Командир 79-й бригады (Валерий) Курач пытается убрать подразделения националистического формирования подальше от населенного пункта Гнутово, — сказал Безсонов. — В связи с этим произошла очередная перестрелка в непосредственной близости от указанного населенного пункта, в результате чего получил пулевое ранение мирный житель.

Впрочем, вооруженные столкновения военнослужащих регулярной армии Украины и националистических формирований, номинально подконтрольных МВД страны, в Донбассе имеют регулярный характер.

По данным Безсонова, контроль КПП представляет для националистов коммерческий интерес: это и поборы с пересекающих линию разграничения сторон граждан, и «крышевание» малого бизнеса всего района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Слет юных техников прошел в ДНР
В Ростове при поддержке Главы ДНР стартовал турнир по смешанным единоборствам
Командование 24-й бригады ВСУ хаотично минирует поля, чтобы не допустить дезертирства боевиков в Донбассе
В ЛНР реконструкторы повторили битву за Луганск 1919 года
Все побежали и я побежал: очередной украинский вояка дезертировал из ВСУ
Боевик 79-й бригады ВСУ пожаловался на ужасные условия в украинском госпитале в Донбассе
В Донецке загорелась квартира – пострадало три человека
Юлия Чичерина выступила перед ранеными бойцами ДНР
Сводка с фронта ДНР: за сутки 145 боеприпасов прилетело со стороны Украины
В Донецке без вести пропал подросток 17-ти лет
Два пьяных бойца ВСУ ехали на «Ниве» по заминированным полям ЛНР и подорвались
Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против полицейских - вымогателей из ГИБДД Стаханова
Олимпийский призер Башир Вараев показал свои коронные приемы дзюдоистам из Донецка
В краеведческом музее Донецка хранится гигантский пионерский галстук: его основание – 4,50 м, а стороны – 1,50 м
Из 1919 в 2019: В Луганске сегодня проведут историческую реконструкцию, посвященную 100-летию обороны города