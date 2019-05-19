Украинские националисты устроили перестрелку против ВСУ

СЕГОДНЯ 20:30 2019-05-19T20:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Боевики-националисты и военнослужащие 79-й бригады ВСУ устроили перестрелку вблизи контрольно-пропускного пункта «Гнутово» под Мариуполем. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Командир 79-й бригады (Валерий) Курач пытается убрать подразделения националистического формирования подальше от населенного пункта Гнутово, — сказал Безсонов. — В связи с этим произошла очередная перестрелка в непосредственной близости от указанного населенного пункта, в результате чего получил пулевое ранение мирный житель.

Впрочем, вооруженные столкновения военнослужащих регулярной армии Украины и националистических формирований, номинально подконтрольных МВД страны, в Донбассе имеют регулярный характер.

По данным Безсонова, контроль КПП представляет для националистов коммерческий интерес: это и поборы с пересекающих линию разграничения сторон граждан, и «крышевание» малого бизнеса всего района.

ИСТОЧНИК KP.RU