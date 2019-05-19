В Ростове при поддержке Главы ДНР стартовал турнир по смешанным единоборствам

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-19T19:20:07+03:00

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19 мая в Ростове состоялось открытие очередного турнира российской лиги по смешанным единоборствам (ProFC). При поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина турнир пройдет с шестью спортсменами из Донецкой Народной Республики. Они будут соревноваться этим вечером наравне с профессиональными бойцами из России, Белоруссии и Бразилии.

— Глава Республики всегда поддерживает турниры по смешанным единоборствам с нашими спортсменами, и этот не исключение, — рассказали в администрации Главы ДНР.

На трибунах культурно-спортивного комплекса «Экспресс» собралось около тысячи зрителей. Среди них находится и Денис Пушилин. Он также с нетерпением ожидает главного поединка вечера: боец из ДНР Максим Швец против бразильца Леонардо Силва.

— Гражданство Максима Швеца определить не так-то просто. Швец родился на территории Украины, стал звездой в российских лигах, а сейчас считает себя гражданином ДНР и даже является президентом Федерации панкратиона Республики, — сообщает портал Tricolor TV, который проводит прямую трансляцию турнира.

Как рассказывает сам портал, боец из ДНР имеет очень многообещающую статистику: 16 побед, из которых 7 досрочных, и всего 3 поражения. Поэтому у него есть все шансы добавить в свой список достижений еще и поединок с Леонардом Силвой.

ИСТОЧНИК KP.RU