2019-05-19T19:20:07+03:00
Спорт

В Ростове при поддержке Главы ДНР стартовал турнир по смешанным единоборствам

В турнире участвуют спортсмены из ДНР, России, Белоруссии и Бразилии
Екатерина Сорока
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ProFC – это одна из старейших лиг смешанных единоборств в России. Фото: ok.ru / MMA FightingProFC – это одна из старейших лиг смешанных единоборств в России. Фото: ok.ru / MMA Fighting
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19 мая в Ростове состоялось открытие очередного турнира российской лиги по смешанным единоборствам (ProFC). При поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина турнир пройдет с шестью спортсменами из Донецкой Народной Республики. Они будут соревноваться этим вечером наравне с профессиональными бойцами из России, Белоруссии и Бразилии.

— Глава Республики всегда поддерживает турниры по смешанным единоборствам с нашими спортсменами, и этот не исключение, — рассказали в администрации Главы ДНР.

На трибунах культурно-спортивного комплекса «Экспресс» собралось около тысячи зрителей. Среди них находится и Денис Пушилин. Он также с нетерпением ожидает главного поединка вечера: боец из ДНР Максим Швец против бразильца Леонардо Силва.

— Гражданство Максима Швеца определить не так-то просто. Швец родился на территории Украины, стал звездой в российских лигах, а сейчас считает себя гражданином ДНР и даже является президентом Федерации панкратиона Республики, — сообщает портал Tricolor TV, который проводит прямую трансляцию турнира.

Как рассказывает сам портал, боец из ДНР имеет очень многообещающую статистику: 16 побед, из которых 7 досрочных, и всего 3 поражения. Поэтому у него есть все шансы добавить в свой список достижений еще и поединок с Леонардом Силвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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