В ЛНР реконструкторы повторили битву за Луганск 1919 года

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-19T17:27:45+03:00

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Реконструкторы воссоздали один из эпизодов битвы за Луганск, прошедшей 100 лет назад между частями Красной армии и белогвардейцами, сообщает сайт ЛИЦ.

В советский период оборона Луганска 1919 года считалась героическим эпизодом в истории Красной армии, несмотря на то, что она закончилась взятием Луганска белогвардейцами.

Вот что пишется в истории городов и сел Украинской ССР:

«Под Луганском шли непрерывные бои. Особенно ожесточенными они были с 21 по 30 апреля в районе Острой Могилы, где в боях с белогвардейцами мужество и героизм проявили не только рабочие и красногвардейцы, но и женщины, старики и даже дети. Когда во время особенно напряженного боя из-за недостатка транспорта и весеннего бездорожья возникло затруднение с доставкой к месту боя боеприпасов и воды для пулеметов, женщины, старики, подростки от центра города до Острой Могилы создали живую цепь, по которой из рук в руки передавали защитникам города патроны, снаряды, воду, пищу».

Один из организаторов реконструкции, заместитель председателя молодежной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса", руководитель клуба исторической реконструкции "Память Донбасса" Анатолий Феоктистов отметил, что для воссоздания эпизода битвы было задействовано более полусотни человек, привлекалась артиллерия и конница.

Он сообщил, что реконструкция стала возможной благодаря всесторонней поддержке со стороны МВД и Народной милиции ЛНР.

- Это реальное боевое поле, здесь сохранились остатки окопов и Великой Отечественной войны, здесь также проходил фронт в 1919 году. В апреле (1919 года) здесь части (Белой армии Антона) Деникина штурмовали город, город потом был взят, но осенью освобожден, и уже окончательно в нем установилась советская власть, - рассказал руководитель клуба реконструкции.

- Сегодня мы хотим донести до людей идею, что хуже, чем гражданская война, быть не может. Мы призываем всех и на нынешней войне – Украину, и дальнее зарубежье, эмиграцию всех периодов - способствовать консолидации Русского мира и скорейшему прекращению междоусобной войны, - заявил Феоктистов.

Участник реконструкции Алексей Селиванов, сыгравший роль предводителя отряда белогвардейцев, отметил, что Гражданская война изменила судьбу России, в том числе ее исторические южные рубежи, на которых в дальнейшем образовалось современное государство - Украина.

- Гражданская война – это событие всероссийского масштаба, и то, что сегодня такая реконструкция прошла в Луганске, где Красная армия сражается с Белой, это вписывает Луганск в общероссийский контекст, - сказал он.

Селиванов рассказал, что сегодня реконструкторы постарались максимально достоверно отобразить события столетней давности, чтобы показать подлинную историю Луганщины.

ИСТОЧНИК KP.RU