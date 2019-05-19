Все побежали и я побежал: очередной украинский вояка дезертировал из ВСУ
Воины света продолжают покидать ряды самой сильной армии Европы. Очередной украинский боевик дезертировал из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" (ООС), забрав с собой огнестрельное оружие и 120 патронов к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- По информации от нашего источника в штабе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, командованием бригады проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим, который покинул расположение подразделения, взяв с собой стрелковое оружие – №677012 и 120 патронов к нему, - сказал он.
Офицер пресс-службы рассказал, что еще один дезертир ВСУ, ранее сбежавший из части, 18 мая был задержан сотрудниками военной прокуратуры в Ивано-Франковской области, где он скрывался у своих родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU