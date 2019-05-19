2019-05-19T16:55:37+03:00
Политика

Все побежали и я побежал: очередной украинский вояка дезертировал из ВСУ

Герой прибежал в родное село в Ивано-Франковской области
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Желания погибать за интересы продажных политиков у ВСУ все меньше. Фото: 112.uaЖелания погибать за интересы продажных политиков у ВСУ все меньше. Фото: 112.ua
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Воины света продолжают покидать ряды самой сильной армии Европы. Очередной украинский боевик дезертировал из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" (ООС), забрав с собой огнестрельное оружие и 120 патронов к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По информации от нашего источника в штабе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, командованием бригады проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим, который покинул расположение подразделения, взяв с собой стрелковое оружие – №677012 и 120 патронов к нему, - сказал он.

Офицер пресс-службы рассказал, что еще один дезертир ВСУ, ранее сбежавший из части, 18 мая был задержан сотрудниками военной прокуратуры в Ивано-Франковской области, где он скрывался у своих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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