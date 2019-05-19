Юлия Чичерина выступила перед ранеными бойцами ДНР

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-19T13:38:15+03:00

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Рок-певица Юлия Чичерина, которую дончане давно окрестили народной, выступила в Донбассе. Она побывала во всех уголках Республики. Энергии Юли остается только удивляться. За последние три дня она выступила в Пантелеймоновке, Саханке, Новоазовске, Ясиноватой (дважды - на машиностроительном заводе и в ДК), а также пред ранеными в реабилитационном центре в Петровском районе Донецка.

- Юля делает самое главное - поддерживает людей морально. Это очень важно и дорогого стоит. Да, пожалуй, это самое главное - ведь со всем можно справиться, если не вешать нос, - рассказал «Комсомолке» о своих впечатлениях после концерта пациент госпиталя Влад Филин. Парень получил тяжелую травму в этой войне и уверенно идет на поправку. - Она пела вживую, без всяких микрофонов и фонограмм. Очень эмоционально. Живо. Ярко. Без фальши, от души. Как сказал один человек, Юля оказалась мужиком намного большим, чем многие биологические. Она непосредственная, совсем не зазвездившаяся и очень открытая. Хрупкая женщина потрясающей силы духа и энергетики.

(Подробнее в материале "Комсомолки")

ИСТОЧНИК KP.RU