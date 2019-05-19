2019-05-19T12:41:32+03:00
Политика

Сводка с фронта ДНР: за сутки 145 боеприпасов прилетело со стороны Украины

Под огнем поселок шахты Трудовская, район аэропорта на севере города, село Спартак, Ясиноватая и прилегающее к ней поселок Минеральное и село Васильевка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Интенсивность обстрелов в последние дни нарастает.Интенсивность обстрелов в последние дни нарастает.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Интенсивность обстрелов окраин Донецка, а также Горловки и Ясиноватой в последние дни нарастает. Силовики Киева за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 145 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 145 единиц.

Руководитель представительства добавил, что под огнем ВСУ оказались: поселок шахты Трудовская на западе Донецка, район аэропорта на севере города, село Спартак к северу от столицы; Ясиноватая и прилегающее к ней поселок Минеральное и село Васильевка; горловские поселки шахты имени Гагарина, Железная Балка и Широкая Балка.

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, зенитные установки, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Сообщается также, что уже сегодня утром, с 06:05 до 07:00, под минометным огнем украинских силовиков оказались поселки Доломитное и Байрак в Горловке, по ним совокупно выпущено 30 мин калибром 120 мм и снарядов калибром 122 мм. Кроме того, с 04:30 до 05:00 армия Украины обстреляла село Спартак на северной окраине Донецка, было выпущено 40 снарядов из БПМ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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