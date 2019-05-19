2019-05-19T12:40:39+03:00
Политика

В Донецке без вести пропал подросток 17-ти лет

Мальчику на вид 14-16 лет, у него светлые волосы и глаза, зовут Станислав [видео]
Екатерина Сорока
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Мальчик жил в Красноармейском районе. Фото: ntv.ruМальчик жил в Красноармейском районе. Фото: ntv.ru
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На территории Донецкой Народной Республики без вести пропал ребенок – Петров Станислав Сергеевич 2002 года рождения. Местонахождение ребенка установить до сих пор не удалось. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

Приметы: на вид мальчику около 14-16 лет, худощавого телосложения, вытянутое овальное лицо, волосы светло-русые, глаза голубого цвета, уши оттопырены.

— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Петрова Станислава Сергеевича, незамедлительно обращайтесь в Ворошиловский районный отдел донецкого городского управления МВД ДНР, звоните по телефону: 071-303-88-04 либо 102, — добавили в сообщении.

Пропал Станислав еще в 2014 году. 30 октября мальчик вышел из дома и пропал. Через три дня появилось сообщение о том, что разыскивается ребенок. А еще через день на телеканал НТВ вышел видеосюжет с участием мальчика. С тех пор местоположение Петрова Станислава неизвестно.

Внимание, розыск! Петров Станислав Сергеевич.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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