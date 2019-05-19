2019-05-19T12:18:54+03:00
Политика

Два пьяных бойца ВСУ ехали на «Ниве» по заминированным полям ЛНР и подорвались

Вояки получили ранения и теперь госпитализированы в больницу
Екатерина Сорока
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Бойцы ехали в зоне так называемой «операции объединённых сил». Фото: restoring-donbass.comБойцы ехали в зоне так называемой «операции объединённых сил». Фото: restoring-donbass.com
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Украинская сторона продолжает терять личный состав из-за собственных минных полей. Так, еще два вояки на автомобиле наехали на один из спрятанных боеприпасов и подорвались. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Об этом 18 мая на брифинге заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— 16 мая во время передвижения автомобиля ВАЗ "Нива", принадлежавшего десятой горно-штурмовой бригаде, произошел его подрыв на своем же минном поле в районе населенного пункта Причепиловка. В результате подрыва двое украинских оккупантов получили ранения различной степени тяжести, — заявляет офицер.

Сейчас украинские боевики находятся в больнице в селе Крымское, куда их доставили сразу после происшествия. Врачи им тут же оказали медицинскую помощь. Во время осмотра было установлено, что оба военнослужащих были очень пьяные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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