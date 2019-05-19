2019-05-19T11:01:23+03:00
Общество

Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против полицейских - вымогателей из ГИБДД Стаханова

Они получили взятку в размере 14 тысяч рублей
Екатерина Сорока
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Полицейские обвиняются по статье 359 УК ЛНР. Фото: gtrklnr.comПолицейские обвиняются по статье 359 УК ЛНР. Фото: gtrklnr.com
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В Генеральной прокуратуре ЛНР возбудили уголовное дело против полицейских из ГИБДД Стаханова. Они получили взятку в виде 14 тысяч рублей с нарушителей правил дорожного движения, чтобы те не привлекались к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей МВД ЛНР.

— 16 мая сотрудниками Управления собственной безопасности МВД ЛНР совместно с сотрудниками Следственного Управления Генеральной прокуратуры в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое сотрудников отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Стахановского городского управления внутренних дел. Нерадивые полицейские вымогали и получили от жителя Республики незаконное денежное вознаграждение в сумме 14 тысяч рублей за решение вопроса о не привлечении его к административной ответственности за нарушение ПДД, — сообщает пресс-служба.

Бывшие полицейские обвиняются по статье в вымогательстве и получении взятки в крупных размерах. Сейчас прокуратура МВД ЛНР решает, какое именно наказание понесут нарушители.

Максимальное наказание, которое они могут получить — это штраф около миллиона рублей или лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией всего имущества. Какое бы решение не вынесли в суде, но после того, как разбирательство закончится, обвиняемые не смогут больше занимать свою должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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