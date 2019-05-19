Олимпийский призер Башир Вараев показал свои коронные приемы дзюдоистам из Донецка

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-19T10:11:41+03:00

В этот день на татами соревновались 87 спортсменов. Фото: минспорт.рус

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18 мая на татами в спортивном комплексе «Спартак» прошла открытая тренировка с бронзовым медалистом Олимпийских игр в Сеуле 1988 года Баширом Вараевым. На ней призер показал молодым дзюдаистам Республики свои коронные приемы, которые он использовал во время соревнований на Олимпиаде и в чемпионатах Европы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Меня пригласил на турнир в Донецк мой ученик – заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов. Попросил приехать и показать ребятам приемы – ведь необходимо развивать дзюдо в Республике, — рассказал Башир Вараев.

Как отмечается в сообщении, дзюдаистам Республики было полезно послушать наставления заслуженного мастера спорта. Ведь кроме тренировки в этот день их еще ждал турнир за Кубок ДНР по дзюдо.

Спортсмены, которые отличились своими навыками во время соревнований, войдут в состав сборной ДНР для участия во всероссийских соревнованиях в Южном федеральном округе и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU