2019-05-19T10:11:41+03:00
Спорт

Олимпийский призер Башир Вараев показал свои коронные приемы дзюдоистам из Донецка

Открытие турнира по дзюдо состоялось в столице ДНР
Екатерина Сорока
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В этот день на татами соревновались 87 спортсменов. Фото: минспорт.русВ этот день на татами соревновались 87 спортсменов. Фото: минспорт.рус
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18 мая на татами в спортивном комплексе «Спартак» прошла открытая тренировка с бронзовым медалистом Олимпийских игр в Сеуле 1988 года Баширом Вараевым. На ней призер показал молодым дзюдаистам Республики свои коронные приемы, которые он использовал во время соревнований на Олимпиаде и в чемпионатах Европы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Меня пригласил на турнир в Донецк мой ученик – заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов. Попросил приехать и показать ребятам приемы – ведь необходимо развивать дзюдо в Республике, — рассказал Башир Вараев.

Как отмечается в сообщении, дзюдаистам Республики было полезно послушать наставления заслуженного мастера спорта. Ведь кроме тренировки в этот день их еще ждал турнир за Кубок ДНР по дзюдо.

Спортсмены, которые отличились своими навыками во время соревнований, войдут в состав сборной ДНР для участия во всероссийских соревнованиях в Южном федеральном округе и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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