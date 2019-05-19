2019-05-19T09:03:13+03:00
Общество

В краеведческом музее Донецка хранится гигантский пионерский галстук: его основание – 4,50 м, а стороны – 1,50 м

Галстук сшит из 50 стандартных, на каждом из которых написан рапорт дружины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такой огромный галстук хранится в краеведческом музее Донецка. Фото: пресс-служба ДРКМВот такой огромный галстук хранится в краеведческом музее Донецка. Фото: пресс-служба ДРКМ
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В Донецком республиканском краеведческом музее хранится уникальный музейный предмет, который, никогда не был помещён в постоянную экспозицию по одной простой причине - он бы просто не вместился. Это гигантский пионерский галстук, сшитый из 50-ти стандартных красных пионерских галстуков, по 25 с каждой стороны.

Галстук музею в 1968 году передала дончанка Любовь Гергель, в своё время работавшая техническим секретарём общего отдела Донецкого обкома комсомола.

История этого уникального экспоната такова. В 1968г. Советский Союз грандиозно и торжественно отмечал 50-летие ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи). В ознаменование отмечаемой даты члены Всесоюзной пионерской организации им. Ленина рапортовали перед старшими товарищами-комсомольцами о своих многочисленных достижениях. Пионерские дружины Донецкой области (самые многочисленные в СССР – после Московской и Ленинградской областей!) поступили «креативно»: вышили свои рапорта на пионерских галстуках, а затем собрали их в единый гигантский галстук пионеров Донецкой области. Получилось впечатляюще!

50 галстуков – 50 рапортов. Городские пионерские дружины рапортовали о сотнях посаженных деревьев и тысячах кустов, в том числе – о высадке деревьев в парке им. Ленинского комсомола. Я тоже участвовала в этом историческом событии! Пионеры открывали комнаты боевой и трудовой славы, школьные музеи, красные уголки, ленинские комнаты. Были собраны сотни тонн макулатуры, десятки тонн металлолома; собирали даже семена акации для озеленения терриконов! В сельских школах выращивали кроликов, бычков, птицу. Деньги за проданную литературу, лотерейные билеты пионеры отдавали в подшефные детские дома.

- Каждый рапорт – это маленькая реальная история дружины, читать который невероятно интересно, в том числе и потому, что многие дела пионеров для современных детей являются странными – например, уничтожение одуванчиков или достижение «стопроцентной успеваемости». Отчитывались даже о том, сколько прочитано книг, выучено стихов, скольким одиноким людям помогли по хозяйству. Всё это были реальные, а не придуманные дела, - рассказала заведующая отделом научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина.

Кстати, мало кому известно, что вначале галстук не завязывался, а скреплялся специальным зажимом, на котором была изображена пионерская символика — костёр на фоне серпа и молота, окружённый надписью "Всегда готов!"

Изображение пяти поленьев костра и трёх языков его пламени символизировали пять континентов и Коммунистический интернационал, который должен был зажечь пламя революции на этих континентах. Концы галстука вдевались в проём зажима сверху при раскрытом его фиксаторе, который отклонялся нажатием большого пальца. Придерживая одной рукой концы галстука, другой рукой зажим подтягивали вверх до уровня шеи и, отпустив фиксатор, закрепляли концы галстука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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