2019-05-19T08:45:00+03:00
Общество

Из 1919 в 2019: В Луганске сегодня проведут историческую реконструкцию, посвященную 100-летию обороны города

Оборона Луганска 1919 года считалась героическим эпизодом в истории Красной армии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Луганске вспомнят события 1919 года. Фото: lug-info.comВ Луганске вспомнят события 1919 года. Фото: lug-info.com
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Сегодня, 19 мая, в ЛНР у мемориала «Острая Могила» состоится торжественный митинг, посвященный 100-летию обороны Луганска. После чего будет проведена историческая реконструкция одного из главных сражений за город во время Гражданской войны.

В советский период оборона Луганска 1919 года считалась героическим эпизодом в истории Красной армии, несмотря на то, что она закончилась взятием Луганска белогвардейцами.

Вот что пишется в истории городов и сел Украинской ССР:

«Под Луганском шли непрерывные бои. Особенно ожесточенными они были с 21 по 30 апреля в районе Острой Могилы, где в боях с белогвардейцами мужество и героизм проявили не только рабочие и красногвардейцы, но и женщины, старики и даже дети. Когда во время особенно напряженного боя из-за недостатка транспорта и весеннего бездорожья возникло затруднение с доставкой к месту боя боеприпасов и воды для пулеметов, женщины, старики, подростки от центра города до Острой Могилы создали живую цепь, по которой из рук в руки передавали защитникам города патроны, снаряды, воду, пищу».

19 мая силами клубов исторической реконструкции луганчане смогут увидеть эпизоды сражений 100-летней давности, вооружение, костюмы той эпохи.

В 10-00 торжественный митинг у мемориала «Острая могила». В 11-00 историческая реконструкция битвы за Луганск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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