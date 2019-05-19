Погода в Луганске 19 мая: тепло и на небе ни облачка

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-19T07:23:19+03:00

В ЛНР погода практически летняя, дождей сегодня не будет

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Температура воздуха в ЛНР 19 мая будет колебаться от плюс 8 градусов ночью до 25 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 18 мая до 21.00 19 мая на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-13 градусов ночью и 22-24 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 23-25 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU