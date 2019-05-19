Погода в Донецке 19 мая: воскресенье будет солнечным и безоблачным

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-19T07:19:19+03:00

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По сообщениям гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике сегодня, 19 мая, ожидается малооблачный день, без осадков, воздух прогреется до 26 градусов.

Облаков в Донецке наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков. Воздух днем прогреется до +26, ночью температура + 14.

А вот начиная со среды в Донецк придут грозы и незначительное снижение температуры до +21.

Кстати, за последние 130 лет погода в Донецке 19 мая: максимальная температура была 30.9° в 1953году, а минимальная - всего 4.2° в 1952 году

В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса - огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU