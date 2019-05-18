2019-05-18T17:45:21+03:00
Политика

Военнослужащие ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ в районе ДФС

Об этом сообщил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов
Никита МАКАРЕНКОВ
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ВСУ продолжают использовать ударные БПЛА. Фото: pershij.com.uaВСУ продолжают использовать ударные БПЛА. Фото: pershij.com.ua
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Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие Республики сбили очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ. Украинские военные пытались использовать его в районе Донецкой фильтровальной станции в то время, когда там работали представители ОБСЕ.

- Была отмечена попытка использования БПЛА ВСУ в ударном исполнении во время работы представителей СММ ОБСЕ по обеспечению ротации дежурной смены Донецкой фильтровальной станции. Слаженные действия военнослужащих подразделений ПВО НМ сорвали планы противника. Беспилотник был сбит, — говорится в сообщении НМ ДНР. - Упорство, с которым украинские боевики нагнетают обстановку вокруг жизненно важного объекта гражданской инфраструктуры, настораживает.

Даниил Безсонов призвал Миссию ОБСЕ не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и настоятельно потребовать от украинской стороны прекратить террор в отношении сотрудников ДФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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