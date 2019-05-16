На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен

16 Май 11:43 2019-05-16T11:43:00+03:00

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В сентябре 2018 года житель ДНР встал на учет в Краматорском управлении Пенсионного фонда в качестве получателя пенсионных выплат. Но уже в январе нынешнего года мужчина умер на неподконтрольной украинской власти территории. Об этом знали родственники умершего, которые проживают в Краматорске. Но они не уведомили Пенсионный фонд. Зато сами стали получать деньги, поступающие на банковскую карточку. Обман вскрылся во время очередной идентификации-верификации. Делом занялась прокуратура.

- В апреле на счет управления ПФУ в Краматорске были возвращены 30 тысяч гривен, которыми незаконно завладели, – отметили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. - Родственница умершего полностью признала свою вину. Учитывая активное содействие подозреваемой раскрытию совершенного преступления, пока судом решается вопрос об освобождении ее от уголовной ответственности.

К сожалению, украинская прокуратура не обращает внимания, когда тот же Пенсионный фонд нарушает законы и по надуманным предлогам лишает выплат пенсионеров из ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU