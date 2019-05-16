2019-05-16T09:02:35+03:00
Политика

Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны

У фальшивомонетчиков изъяли спецоборудование и клише
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На таком оборудовании печатались фальшивые доллары высокого качества. Фото: Пресс-служба прокуратуры Донецкой областиНа таком оборудовании печатались фальшивые доллары высокого качества. Фото: Пресс-служба прокуратуры Донецкой области
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Сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции Донецкой области «накрыли» мини-типографию по производству фальшивых долларов и гривен. Занимались изготовлением и сбытом подделок 31-летняя и 39-летний жители Краматорска, а также 42-летний житель Бердянска. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Причем «продукция» у фальшивомонетчиков получалась довольно высокого качества. На нее покупались машины, а также недвижимость в Запорожье и Донецкой области. Изготовлялись фальшивки и на заказ. И сбывались потом в Краматорске. Одним из «заказчиков» выступил оперативник. Во время контрольной закупки он приобрел 3900 долларов за 21 400 гривен. В то время, как по рыночному курсу такая сумма американской валюты потянула бы на 105 300 гривен. То есть стоит в пять раз дороже.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты специальные технические средства и клише.

ИСТОЧНИК KP.RU

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